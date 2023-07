Scherma, Mondiali: Santuccio d'argento nella spada donne, Navarria è bronzo

MONDIALI SCHERMA

La siciliana viene sconfitta 15-12 dalla francese Candassamy, numero tre del ranking mondiale, dopo aver eliminato la connazionale in semifinale. Subito due medaglie per l'Italia

Scherma: due medaglie azzurre nella giornata di apertura dei Mondiali di Milano



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia festeggia subito due medaglie ai Mondiali di scherma, in corso a Milano, che arrivano dalla spada femminile. Alberta Santuccio elimina Mara Navarria nella semifinale tutta italiana, "condannandola" al bronzo, ma deve arrendersi alla francese Marie-Florence Candassamy nella finale. La numero tre del ranking vince 15-12 e conquista l'oro, mentre la siciliana è d'argento. Nulla da fare per Rossella Fiamingo e per gli sciabolatori.

SPADA FEMMINILE

Arrivano subito due medaglie dall'Italia nei Mondiali di scherma di Milano, che vedono le azzurre salire sul podio nella spada: Alberta Santuccio è d'argento, mentre Mara Navarria fa suo il bronzo. Percorso strepitoso, quello della 28enne catanese, che si arrende solo alla francese Marie-Florence Candassamy e conquista la sua prima medaglia individuale dopo vari podi a squadre. Nella finalissima l'avvio è tutto della numero tre del ranking mondiale, che si porta sul 4-0, ma l'azzurra sa reagire: Alberta Santuccio piazza la prima stoccata e accorcia sul 7-5 al termine del secondo dei tre periodi della sfida. I tre minuti finali però sorridono ancora a Candassamy, che si riporta sul +4, resiste agli attacchi dell'avversaria e sconfigge l'italiana col punteggio di 15-12 e una maggior incisività negli attacchi. L'aggressività della francese le vale l'oro, Alberta Santuccio è d'argento.

Medaglia di bronzo, invece, per Mara Navarria dopo la sconfitta nelle semifinali contro la connazionale: è una grande battaglia, quella tra le italiane, chiusa col 15-14 della catanese. Bronzo per Navarria, condiviso con la cinese Sun Yiwen perchè nei Mondiali non esiste la finale per il terzo posto. L'asiatica aveva eliminato Rossella Fiamingo, che ha interrotto così la sua corsa ai quarti: rimonta vibrante per lei, rientrata con quattro stoccate consecutive nonostante un problema muscolare, fino a battere 9-8 l'azzurra. Era uscita immediatamente Federica Isola, contro l'altra cinese Yu Sihan.

SCIABOLA MASCHILE

Nulla da fare per gli azzurri della sciabola maschile, che vedono interrompersi anzitempo la loro cavalcata. L'ultimo ad arrendersi è Michele Gallo, che interrompe la sua corsa alle porte delle semifinali, venendo eliminato dall'egiziano Ziad Elsissy tra le polemiche. Il match è molto equilibrato e si arriva al 14-14, quando entrambi gli atleti sembrano colpire l'avversario. Invece di mantenere la parità, il giudice di campo assegna la stoccata al rivale dell'azzurro (15-14) e non cambia idea neppure dopo la revisione al video, che mantiene apertissimi i dubbi. Gallo ha così abbandonato i Mondiali ai quarti.

Erano usciti negli ottavi di finale Luca Curatoli e Luigi Samele, eliminati rispettivamente da Szilagyi e Dershwitz, atleti che si sono poi affrontati nelle semifinali. Qui si è consumato il miracolo dello statunitense, rientrato dal 13-9 con sei stoccate consecutive. Dershwitz ha poi sconfitto il numero uno al mondo, il georgiano Sandro Basadze, col punteggio di 15-6. Out nel primo turno, invece Riccardo Nuccio contro Ferjani.