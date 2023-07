Mondiali scherma, spadista ucraino diserta il match contro l'avversario russo

© Getty Images

Il conflitto fra Russia e Ucraina colpisce anche la scherma. Nei mondiali in corso a Milano, lo spadista ucraino Igor Reizlin si è rifiutato di salire in pedana contro l'avversario russo Vadim Anokhin. La decisione è arrivata dopo un confronto con la sua Federazione, che ha optato per questo segno di protesta verso l'invasione di Mosca contro Kiev. Si tratta di un gesto in linea con quanto annunciato dal presidente della Federazione ucraina di scherma, Mikhail Ilyashev, di non gareggiare contro atleti russi e bielorussi.