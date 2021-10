United Rugby Championship: Zebre ancora a secco, Edimburgo passa a Parma 27-10

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

La franchigia emiliana perde la quinta partita su cinque in questa competizione e resta in fondo alla classifica

Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma arriva un altro ko per le Zebre: è il quinto consecutivo in questo avvio complicato di United Rugby Championship: termina 27-10 per Edimburgo, in occasione della quinta giornata della competizione. La meta di Bruno ribalta la punizione iniziale siglata da Kinghorn, ma la schiacciata di Blain riporta avanti la franchigia scozzese nel finale di primo tempo. McInally e Venter allungano poi in maniera decisiva.

Vedi anche rugby United Rugby Championship: Benetton ko sul campo degli Scarlets

Quinta sconfitta in altrettante partite per le Zebre, che fanno estremamente fatica a ingranare in questa United Rugby Championship. Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma s’impone anche Edimburgo, che passa 27-10. Un calcio di punizione di Kinghorn apre le marcature a favore degli ospiti; tuttavia la franchigia di parmense riesce a fondare con la meta di Pierre Bruno, la quale, dopo la trasformazione di Canna, vale il 7-3.

In un primo tempo intenso ma non esattamente pieno di emozioni, la pressione degli scozzesi fa sì che Jack Blain possa schiacciare i punti che ribaltano il risultato: il 7-8 è il punteggio con il quale si rientra negli spogliatoi, stante anche la mancata trasformazione da parte di Kinghorn. La ripresa non si rivela molto più spettacolare della prima frazione di gioco: al 54’ arriva comunque la schiacciata del +6 da parte di McInally: 7-13. Passano poco più di 5 minuti e Venter riesce a sfuggire al placcaggio di Lucchin, per la meta del 7-20. La punizione di Antonio rizzi riduce il divario al 63’ sul -10, ma ormai è troppo tardi. Nel finale la meta di Vellacott e la successiva trasformazione di Kinghorn vale il definitivo +17. Edimburgo vede ora molto vicino le primissime posizioni in classifica; le Zebre restano mestamente ultime con un solo punticino.