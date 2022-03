United Rugby Championship: Leinster troppo forte, Benetton travolta

United Rugby Championship

Gli irlandesi espugnano Treviso per 61-17 e si portano al comando della classifica, azzurri al terzo ko di fila

Non c’è storia tra Benetton e Leinster nella United Rugby Championship: a Treviso gli irlandesi travolgono gli azzurri col punteggio di 61-17 e si portano così in testa alla classifica scavalcando l’Ulster, mentre per la squadra veneta arriva la terza sconfitta consecutiva e i playoff si fanno sempre più lontani. Il Leinster mette a segno ben nove mete totali, mentre per il Benetton le uniche gioie arrivano da Piantella e Cannone. unitedrugby.com

Terza sconfitta di fila per il Benetton Treviso nella United Rugby Championship: troppo forti gli irlandesi del Leinster che si impongono in trasferta col netto punteggio di 61-17 e volano così in testa alla classifica, scavalcando l’Ulster. Per i veneti invece i playoff si fanno sempre più lontani. Ospiti che partono fortissimo e impongono subito il proprio gioco tanto fisico quanto veloce: passano cinque minuti e arriva la meta di Deegan con la trasformazione di Byrne. Treviso accorcia con la punizione di Smith ma è solo un sussulto: nei restanti minuti del primo tempo le mete di Cronin, Larmour e Byrne, seguite dalle trasformazioni sempre del solito Byrne, spezzano già la gambe al Benetton. La ripresa inizia con gli irlandesi avanti 28 a 3 e la musica non cambia, Cronin va in meta in avvio e Byrne trasforma. Al 51’ Piantella mette a segno la prima meta azzurra e scalda gli animi dei suoi, ma solo per poco perché poi arrivano ancora le mete di Tracy (due) e O’Brien (seguite dall’infallibile Byrne) e il match si trascina verso un finale reso meno amaro solo dalla seconda meta di Cannone per il Benetton. Nel recupero c’è poi ancora tempo per l’ennesima meta di O’Brien che si prende anche la trasformazione.