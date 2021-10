United Rugby Championship, Leinster senza pietà: 43-7 sulle Zebre    

United Rugby Championship

Crollo della franchigia parmense a Dublino: Byrne, Penny, Larmour, Cronin e Kelleher impongono il terzo ko di fila alla franchigia di base a Parma





Non c’è proprio partita nella terza giornata dello United Rugby Championship. Alla RDS Arena di Dublino i padroni di cassa del Leinster stendono nettamente le Zebre: 43-7 il risultato finale. Successo ampio mai messo minimamente in discussione fin dai primi minuti, con le mete di Byrne (tre), Penny, Larmour, Cronin e Kelleher a mettere ko gli ospiti. Terza sconfitta in tre partite per la franchigia parmense dopo quelle contro Lions e Ulster.

Tre ko in altrettante partite in questo avvio di United Rugby Championship per le Zebre che, dopo le sfide contro Lions e Ulster, subiscono un tracollo evidente sul difficile campo del Leinster, che passa 43-7.

Leinster subito in meta con Scott Penny dopo nemmeno due minuti di gioco. Assolo try da parte di Jordan Larmour, sugli sviluppi di una touche, e al 13’ la franchigia irlandese vola già sul 10-0. Zebre che cercano di reagire nei minuti successivi, ma sono i padroni di casa a non sfruttare un pick and go dopo un pallone perso dagli ospiti nei propri 22 metri. Dopo di che Luke McGrath viene ottimamente fermato da Pierre Bruno. Al 40’ si crea un varco sulla destra per Adam Byrne che vale il 15-0 per il Leinster (0 trasformazioni su tre nel primo tempo).A differenza si quanto si prevedeva inizialmente, non piove alla RDS Arena di Dublino. Nel frattempo, il Leinster non continua a smettere di spingere e si porta sul 22-0 con la meta di Byrne. Al 46’ arriva anche il +29 messo a segno da Seán Cronin, confermato dal TMO, prima della trasformazione di Jonathan Sexton. Il cartellino giallo per Antonio Rizzi (fallo su Sexton) fa aprire praterie per gli avversari delle Zebre: Byrne è tutto solo in occasione del try che porta al 36-0. Passivo che si appesantisce al 64’ con gli altri 5 punti di Rónan Kelleher e gli altri 2 di Sexton: 43-0. Bruno schiaccia la prima meta per la rappresentante italiana. Tuttavia non c’è più tempo nel sobborgo di Ballsbridge per cambiare nuovamente il risultato.