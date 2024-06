 Serie A Elite: il Petrarca è campione d'Italia, sconfitta Viadana

RUGBY

© facebook La finale della Serie A Elite fa esultare il Petrarca Rugby, che fa valere il suo status e la sua esperienza in una finale più combattuta di quanto il punteggio potrebbe far pensare. Finisce 28-10 e Viadana, che aveva chiuso in vetta dopo la regular season, subisce tre mete e la sconfitta. Per i padovani ecco dunque il 15° scudetto, che consente loro di superare Rovigo e agganciare la Benetton Treviso nell'albo d'oro. Mvp del match Hughes.

L'esperienza e la qualità del Petrarca Rugby si abbattono su Viadana, che viene sconfitta nella finalissima della Serie A Elite, dopo aver chiuso la regular season in vetta con 61 punti. Nulla da fare per i lombardi, che inseguivano il loro secondo titolo a ventidue anni dal primo (2001/02) e a quattordici anni dalla finale: 28-10 il punteggio a favore dei rivali. La partita inizia bene per il Petrarca, che risponde subito al piazzato di Viadana e pareggia sul 3-3, per poi dilagare. La meta di Esposito consegna il +5 ai veneti, Lyle trasforma ed è 10-3. Intorno alla mezz'ora ecco la seconda meta per Padova, che sfonda con Trotta e non sbaglia con un impeccabile Lyle: 17-3 ed ecco un vantaggio che potrebbe chiudere i giochi. Viadana sa reagire e tornare alla distanza di una sola meta (17-10), e nel finale del primo tempo ecco un'importante sliding door: la meta del potenziale -2 viene annullata al Tmo perché il piede di Wagenpfeil era terminato fuori dal campo. Si tratta del momento decisivo, perché Viadana avrebbe potuto pareggiare e vivere una ripresa all'attacco. Non succede così e, anzi, nella ripresa regna l'equilibrio ed è solo Padova a muovere il punteggio. I due piazzati di Lyle per altrettante azioni fallose dei rivali chiudono i giochi, e nei secondi conclusivi Fernandez firma la meta che arrotonda il punteggio. Esposito, già certo del titolo, chiede di poter calciare in drop e sbaglia la trasformazione: è 28-10 per il Petrarca Rugby, che conquista il suo 15° scudetto e supera Rovigo (14) nel duello tutto veneto. Nulla da fare per Viadana, che vede sfumare il suo sogno.