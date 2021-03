Rugby, Sei Nazioni: l’Italia chiude il torneo con l’ennesimo ko, 52-10 per la Scozia

SEI NAZIONI

Sconfitta consecutiva numero 32 per gli azzurri in questa competizione, nella quale non vincono un match da più di sei anni

A Murrayfield l’Italia termina il Sei Nazioni 2021 con la quinta sconfitta su cinque partite, chiudendo per la terza edizione consecutiva con 0 punti: finisce 52-10 per la Scozia. L’Italrugby, pur sbloccando con una meta di Bigi, è costretta a subire il ritorno dei padroni di casa che si portano all’intervallo sul 24-10 grazie a Cherry, Van der Merwe, Graham e Jones. Ripresa senza storia: gli azzurri crollano sotto i colpi di Steele e Johnson. Getty Images

E con questa fanno 32 sconfitte consecutive al Sei Nazioni. L’Italia chiude il prestigioso torneo di rugby con 0 punti in classifica per la terza edizione consecutiva; la quinta negli ultimi sei anni. L’ultimo successo risale al 28 febbraio 2015 proprio a Murrayfield, dove invece oggi la Scozia si è imposta per 52-10, per quello che è il ko peggiore dell’Italrugby contro la Nazionale britannica.

La Scozia parte forte a Edimburgo, ma non concretizza. Così è Luca Bigi che al 5’ schiaccia per il vantaggio ospite dopo una touche. I padroni di casa replicano subito e poco dopo la situazione si ribalta: è Cherry a schiacciare su una situazione analoga, poi Van der Merwe s’invola al largo e realizza il 12-7 scozzese. Al 16’ Garbisi accorcia su punizione sul -2, ma in inferiorità numerica (Federico Mori viene ammonito) l’Italia subisce il 24-10 con in quale si torna negli spogliatoi.

Ancora una touche sui 5 metri e dalla maul è di nuovo Cherry a schiacciare per la quinta meta scozzese. Non sbaglia Hogg la trasformazione e si va sul 31-10. È un monologo scozzese; Italia già sulle gambe si prende anche la meta numero 6, questa volta firmata da Scott Steele, che bagna il suo debutto da titolare con una marcatura. Placcaggio pericoloso di Monty Ioane e cartellino giallo per l’ala, con l’Italia in 13 per un minuto circa (era fuori anche Sebastian Negri). Al 66’ Sam Johnson fa sì che la nostra Nazionale subisca più di 40 punti in cinque in partite su cinque. E si superano anche i 50 punti, con Van der Merwe che conclude un contropiede micidiale al 71’ per il 52-10 finale. Ennesima debacle. Per il sesto anno di fila l’Italia si “aggiudica” il cucchiaio di legno e il Whitewash.