Rugby, Sei Nazioni: altra sconfitta per l'Italia, la Scozia vince 33-22

RUGBY SEI NAZIONI

Per gli azzurri, alla trentaseiesima sconfitta consecutiva, mete di Capuozzo e Braley mentre gli scozzesi ne mettono a segno cinque

L'Italia del rugby incassa un'altra sconfitta, la trentaseiesima consecutiva: allo stadio Olimpico di Roma, quarta giornata del Sei Nazioni, vince la Scozia 33-22 (primo tempo finito 19-10). Con questo successo gli ospiti conquistano anche la Massimo Cutitta Cup, trofeo intitolato all'ex capitano azzurro, poi da tecnico assistente allenatore della Scozia, scomparso a causa del Covid. Rugby, Sei Nazioni: le foto di Italia-Scozia Getty Images

Gli oltre 41mila spettatori dell'Olimpico non riescono dunque ad assistere a quella vittoria che ormai manca da sette anni, gli ospiti - nonostante diversi errori dei quali gli azzurri, aggressivi dietro ma poco pericolosi davanti, non approfittano - controllano nel primo tempo trasformando con Johnson e Harris (2). Per l'Italia si mette in luce l'esordiente Capuozzo che poi metterà a segno due delle tre mete azzurre. Nella ripresa gli scozzesi allungano, con anche la meta del bonus, nonostante un finale in crescendo della squadra di Crowley.

Per l'Italia è la quarta sconfitta in quattro partite del Sei Nazionali 2022, l'ultimo match sarà sabato 19 marzo contro il Galles a Cardiff.

IL TABELLINO

Italia: Padovani (29' st Zanon); Bruno (6' st Capuozzo), Brex (35' pt-1' st Zanon), Marin, Ioane; Garbisi, Braley (11' st Fusco); Halafihi, Lamaro (16'-24' pt Steyn), Pettinelli (32' st Steyn); Ruzza, Cannone (15' st Sisi); Ceccarelli (11' st Pasquali), Nicotera (11' st Bigi), Fischetti (11' st Nemer). All.: Crowley.

Scozia: Hogg; Graham, Harris, Johnson (36' st Tuipulotu), Steyn; Russell (36' st Hastings), Price (36' st Vellacott); M. Fagerson (14' st Nel), Watson, Darge; Gilchrist, Skinner (36' st Hodgson); Z. Fagerson (20' st Dell), Turner, Schoeman (20' st McInally). (20 Bradbury). All.: Townsend.

Arbitro: Pearce (Ing)

Marcatori: nel pt 4' Garbisi cp (3-0), 18' Johnson m (3-5), 22' Harris m Russell tr (3-12), 29' Braley m Garbisi tr (10-12), 37' Harris m Russell tr (10-19); nel st 9' Graham m Russell tr (10-26), 21' st Hogg m Russell tr (10-33), 27' st Capuozzo m Garbisi tr (17-33), 42' Capuozzo m.