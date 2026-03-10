"Grazie coach ChatGpt", per il biatleta ucraino l'argento alle Paralimpiadi è merito dell'IA

L'avanzata dell'intelligenza artificiale sembra ormai inarrestabile. A scuola, sul posto di lavoro, ma anche per questioni di salute e sentimentali sempre più spesso si interpellano ChatGpt, Gemini e Claude. Il direttore tecnico della nazionale di biathlon azzurro, Klaus Höllrigl, sorride e si mostra per nulla preoccupato. "Il tema dell'intelligenza artificiale nello sport è presente da tempo", conferma l'altoatesino. "Sono convinto che il lavoro dell'allenatore è uno dei pochi che non deve temere la sua concorrenza", aggiunte il 46enne che ha contribuito a formare il 'dream team' di Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e gli altri azzurri. "Un buon allenatore - prosegue - si contraddistingue, tra l'altro, per la sua empatia e per la sua capacità di trovare l'equilibrio giusto tra carico di allenamento, motivazione e supporto". Sono - fa presente - anche importantissimi i colloqui a quattr'occhi con l'atleta, quando le cose una volta non vanno come dovrebbero. Insomma, 'coach ChatGpt' ha ancora molto da imparare.