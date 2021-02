Riforma dello sport, Di Cintio: "Il rischio che salti tutto c'è. Io auspico una revisione"

La nascita del nuovo governo Draghi ha avuto inevitabilmente ripercussioni anche sul mondo dello sport. Il vero punto interrogativo riguarda ora proprio la riforma sportiva, che è in pieno iter formativo. La scadenza per l'approvazione è fissata per la fine del mese di febbraio e il cambio di governo potrebbe rivoluzionare tutto, come racconta l'avvocato esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio: "Lo scorso 24 novembre il governo Conte aveva approvato in sede preliminare cinque schemi di decreti legislativi, in attuazioni della legge n.86/2019. Ora però, con il cambio di governo, i lavori dovranno essere ripresentati al nuovo esecutivo per ottenere la necessaria approvazione".

