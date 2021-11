Riders Republic, gli sport estremi per tutti: adrenalina senza paura

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato l'ultimo titolo di Ubisoft dedicato a chi ama condividere con più amici possibili le emozioni forti sulla neve, con la bici e in volo

di

ALBERTO GASPARRI

Gli sport estremi per tutti i gusti e tutte le capacità. Si potrebbe riassumere così il senso di Riders Republic, l'ultimo titolo creato da Ubisoft Annecy per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, Luna e per PC. Sarete invitati a immergervi in un esilarante terreno di gioco social per sperimentare il brivido dell'estremo in un open world densamente popolato. Da soli o in compagnia, potrete gareggiare ed eseguire incredibili acrobazie in diverse discipline: mountain-bike, sci, snowboard, tuta alare e tuta razzo.

Riders Republic vi porterà in alcuni dei più emozionanti scenari degli Stati Uniti. Sono sette i parchi nazionali in cui potrete sbizzarrirvi: Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain e Grand Teton, tutti fedelmente riprodotti. La modalità Carriera vi consentirà di crearvi un nome nel mondo dell'extreme e firmare contratti con sponsor che vi porteranno a essere invitati ad alcune delle più grandi e conosciute competizioni sportive come la Red Bull Rampage e i mitici X Games. Chiaramente, sarà possibile personalizzare i vostri mezzi e definire ogni aspetto del vostro avatar, accumulando attrezzature, gadget e tanto tanto di più.

Il massimo del divertimento, però, lo raggiungerete giocando con o contro i vostri amici in modalità multiplayer. In questo caso sono previste diverse sfide. Le più pazze, a nostro avviso, sono le Gare di Massa aperte fino a 64 concorrenti. In questo caso nuove gare appaiono casualmente sulla mappa e dovrete dare tutti voi stessi per raggiungere il traguardo. Nelle Trick Battle vi sfiderete in incontri 6v6 in cui sfoggiare quanti più trick possibili e far vincere la vostra squadra. In Tutti contro tutti sfiderete fino a 11 nuovi avversari attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati. La sfida Contro vi dà la possibilità di giocare con un massimo di 5 amici in qualsiasi evento carriera per vedere chi è il migliore. Infine, in Competizione Multiplayer dovrete farvi strada tra i migliori atleti per raggiungere la vetta della classifica.Per migliorare ulteriormente l’esperienza multiplayer, Riders Republic supporta il gioco cross-piattaforma e cross-generation, permettendo ai giocatori di connettersi con amici e altri rider su tutte le piattaforme. Oltre 50 giocatori sullo schermo per console next-gen e oltre 20 in quelle di generazione corrente. E' previsto anche il cross-play e il cross-generation, entrambi con le limitazioni legate alle last-gen.Come avrete già capito, una valanga di cose da fare e di sfide da accettare. Forse fin troppe e questo può generare un po' di confusione. Almeno all'inizio non è difficile perdersi un po' nel caos organizzato di RR. Per fortuna, e questo è il suo punto forte, si tratta di un gioco in stile arcade derivato da, facile e adrenalinico, in cui l'unico vero obiettivo è quello di divertirsi come se non ci fosse un domani. La campagna/carriera consiste in una marea di eventi riservati a discipline diverse tra due ruote (in futuro verrà aggiunta anche la Bmx), neve e volo. Sullo sfondo, luoghi pazzeschi e resi alla perfezione o quasi. Un parco giochi in cui impazzire tra discese a perdifiato e acrobazie capaci di annullare la gravità.Ogni sport ha una carriera dedicata con gare pazze e altre ispirate a manifestazioni reali. Dal punto di vista della "storia", non si inventa granché, anche perché qui l'unico credo è il divertimento sfacciato, ma il design di ogni sfida e il numero di eventi è davvero da lode. La bici e le discipline alpine sono divertenti e varie, il volo è un gradino sotto, ma regala paesaggi spettacolari dall'alto.Da buon arcade, il sistema di controllo è facile e intuitivo, con diverse opzioni dei comandi per adattarlo al proprio stile di gioco. Sempre e comunque facile da imparare. Nonostante questo, la fisica e l'inerzia sono verosimili e regalano grande reattività e senso di velocità, mentre i trick vengono sempre eseguiti con una buona naturalezza. In pratica, non sarete mai veramente in difficoltà. Un plus non da poco, soprattutto quando vi cimenterete nelle varie sfide. Il bello, però, è che anche chi non ama gareggiare e basta potrà gustarsi il meraviglioso open world di Riders Republic semplicemente perdendosi nell'esplorazione quasi infinita.Tecnicamente, almeno nella nostra sporadica prova su, c'è poco da contestare. Il colpo d'occhio è sempre grandioso, con ambientazioni mozzafiato e protagonisti ben definiti. La fisica arcade, come detto, è ben esaltata, ma sempre interessante e mai banale. Gli ambienti sono pieni di "cose", super colorati e brillanti. Il frame rate resta solido anche quando c'è più casino, pardon, confusione, sullo schermo. Insomma, ci sono tutti, ma davvero tutti, gli ingredienti per godervi ore e ore di puro divertimento, di svago all'ennesima potenza, di piacere per gli occhi. Senza complicazioni di narrazione (quella sì davvero basica) e con l'impagabile possibilità di sfogare i vostri istinti più nascosti in incredibili sfide con gli amici/nemici. Bene, bravi, bis.