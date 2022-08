Red Bull Wake the City sabato a Milano: sale l'attesa

WAKEBOARD

Appuntamento a sabato 27 agosto nell’iconica location, dove i principali campioni della scena mondiale daranno spettacolo in un evento unico





© red-bull Pochi giorni e la seconda edizione del Red Bull Wake the City andrà in scena: sabato 27 agosto ritorna nel cuore del capoluogo lombardo l’evento patrocinato dal comune di Milano che ha già elettrizzato il pubblico l’anno passato. Il Wakeboard, ormai un fenomeno mondiale, rappresenta il mix perfetto tra spettacolarità e agonismo. Simile allo snowboard da neve, si pratica sull’acqua su una tavola più lunga rispetto ai comuni sci da figure che può essere trainata da una barca o da un cavo.

Soprattutto il secondo consente di raggiungere notevoli elevazioni anche grazie agli ostacoli e kicker posizionati lungo il percorso permettendo così agli atleti di realizzare veri e propri airtricks, manovre realizzabili grazie all’altezza raggiunta e che gli permette di realizzare rotazioni, grabs e i più classici salti mortali.

Come l’edizione 2021, sarà una gara di cable wakeboard in cui i rider vengono trainati da un impianto molto simile a uno skilift per trainare più partecipanti lungo un percorso ad anello. Gli atleti infatti si sfideranno non individualmente, ma a coppie. Per vincere servirà quindi il giusto mix tra fantasia, flow della composizione e trick in sincro (visto che solitamente è uno sport individuale). Per l’occasione saranno presenti alcuni tra rider più forti al mondo, tra cui l’atleta Red Bull Massimiliano Piffaretti, campione del mondo di wakeboard nel 2015 in Messico. Oltre a “Piffa”, si sfideranno in Darsena anche atleti di fama internazionale come il vincitore della prima edizione Jules Charraud (Fra), Pedro Caldas (Bra), Felix Georgii (Ger), Dominik Guhrs (Ger) e Dominik Hernel (Aut). Per le donne invece occhi puntati sulla nostrana Claudia Pagnini.



Per l’edizione di quest’anno saranno 22 le coppie in gara (14 maschili e 8 femminili), a seguire le semifinali e la finalissima tra le coppie migliori. “Sono davvero entusiasta di poter ripetere il Wake the City, questo tipo di eventi sono veramente spettacolari” – afferma Massimiliano Piffaretti, campione di wakeboard – “Il format di coppia è davvero divertente e in Darsena l’anno scorso c’è stata un’atmosfera elettrizzante: una città come Milano è per noi una grandissima opportunità di visibilità”.



L’ex campione del mondo si è reso protagonista proprio alle porte dell’evento milanese dell’ultima puntata della serie podcast promossa da CHORA e Red Bull “Esperimento 36”, raccontando aneddoti della sua infanzia e le sue passioni nascoste.