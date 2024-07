Red Bull Messina Crossing, Jaan Roose realizza il nuovo record del mondo nella slackline

Jaan Roose non è soltanto un uomo, è un vero e proprio supereroe. In poco più di due ore il 32enne estone ha superato il record del mondo di camminata su una slackline nel corso del Red Bull Messina Crossing, evento in diretta su Canale 20 e in streaming su TGCom24 e SportMediaset. Un traguardo intermedio per il 32enne estone che sta puntando a completare l'attraversata dello Stretto, lungo 3,6 chilometri, usufruendo di una fettuccia di 19 millimetri.