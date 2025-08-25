Red Bull Cerro Abajo, una discesa a Genova da brividi: "Bisogna essere un po' folli"

Il Red Bull Cerro Abajo incanta Genova
Più di due km da vivere tutti d'un fiato: passaggi mozzafiato, la vittoria al brasiliano Vieira
"Quanto sono folle da 1 a 10? Direi 7...", sorride Roger Vieira pochi minuti dopo la discesa da brividi che gli è valsa il successo del Red Bull Genova Cerro Abajo 2025. Pazzia QB in una ricetta da urlo. Due minuti, 37 secondi e 798 millesimi per coprire il percorso di 2,2 km. Giù a capofitto, 279 metri di dislivello e passaggi mozzafiato da calcolare al millimetro. Tanti gradini, salti incredibili e peli ai muretti. Da Monte Peralto a Largo della Zecca, davanti a più di 35mila persone nonostante il grande caldo. L'animazione Red Bull a fare da cornice a un evento incredibile. Suspense, tanta, e adrenalina: a spuntarla il brasiliano con un ultimo settore da applausi: più di mezzo secondo rifilato al secondo, il tedesco Johannes Fischbach.
Italobrasiliano, ma non chiedetegli il paese di sua nonna. Blackout, sarà per l'eccitazione del momento. Meglio godersi il successo in "casa": "Mi piace molto l'Italia e Genova è una città fantastica. Vincere qui, viste anche le mie origini, è incredibili". Come detto, oltre alla tecnica, serve un po' di pazzia e anche fede: "Sono molto religioso (lo simboleggia il ciondolo con Gesù al collo, ndr). Prego molto, anche pochi minuti prima della partenza". Da lassù c'è sicuramente qualcuno che li protegge, questi ragazzi un po' spericolati.
Atleti che in sella a una bicicletta sono in grado di fare qualsiasi cosa: "Ho fatto una gara quasi perfetta, è stata una competizione tiratissima, i tempi cronometrati si sono sensibilmente abbassati rispetto alle prove e alle qualifiche". Downhill, la specialità. Dalla natura alla città, dai bosci ai vicoli, grazie a Red Bull.
