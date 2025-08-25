Red Bull Cerro Abajo, una discesa a Genova da brividi: "Bisogna essere un po' folli"

"Quanto sono folle da 1 a 10? Direi 7...", sorride Roger Vieira pochi minuti dopo la discesa da brividi che gli è valsa il successo del Red Bull Genova Cerro Abajo 2025. Pazzia QB in una ricetta da urlo. Due minuti, 37 secondi e 798 millesimi per coprire il percorso di 2,2 km. Giù a capofitto, 279 metri di dislivello e passaggi mozzafiato da calcolare al millimetro. Tanti gradini, salti incredibili e peli ai muretti. Da Monte Peralto a Largo della Zecca, davanti a più di 35mila persone nonostante il grande caldo. L'animazione Red Bull a fare da cornice a un evento incredibile. Suspense, tanta, e adrenalina: a spuntarla il brasiliano con un ultimo settore da applausi: più di mezzo secondo rifilato al secondo, il tedesco Johannes Fischbach.