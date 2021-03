Pugilato in lutto, è morto Marvin Hagler

BOXE

Il "meraviglioso" aveva 66 anni. Storici i suoi match con Sugar Ray Leonard

Il mondo della boxe è in lutto: Marvin Hagler, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, è morto improvvisamente all'età di 66 anni. In un post sulla pagina Facebook riservata ai fan del pugile, la moglie Kay G. Hagler ha confermato la scomparsa del marito, deceduto nella casa di famiglia nel New Hampshire. "Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire - le parole della donna -. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile".

Uno dei figli di Hagler, James, ha dichiarato a TMZ che suo padre è stato portato in un ospedale nel New Hampshire sabato mattina dopo aver avuto problemi di respirazione e dolori al petto a casa.

Per tutti "il meraviglioso", Hagler è stato uno dei pugili di punta degli anni 80', un momento magico per la boxe mondiale. Inserito dalla International Boxing Hall of Fame tra i più grandi pugili di ogni tempo, è stato protagonista di alcuni tra i più bei match della storia a partire dal primo valido per il titolo di campione del mondo dei pesi medi per la WBC e la WBA contro l'inglese Alan Minter (1980) fino al controverso Hagler-Leonard del 1987, inserito nella lista dei 100 più grandi combattimenti di tutti i tempi con titolo in palio.