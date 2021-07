Prima volta per Allegri, il suo cavallo vince a Parigi

IPPICA

Light Up My Dream si impone con in sella Christophe Soumillon

Max Allegri vince anche nell'ippica. Il suo cavallo Light Up My Dream, in società con Alessandro e Giuseppe Botti, si è imposto nell'handicap con 23 mila euro in palio e distanza 1000 metri all'ippodromo Longchamp di Parigi. Per il figlio di Evasive e Queen's Light è il primo successo dopo sette tentativi con i colori dell'allenatore della Juve, maglia amaranto e stella bianca. In sella Christophe Soumillon e trainer Alessandro e Giuseppe Botti in Francia.

La passione di Allegri per i cavalli è nota da sempre e tante volta ha paragonato il calcio alle corse. Questa volta, però, la vittoria non è arrivata per corto muso ma per una lunghezza e mezza.