Pista bob a Cortina, Malagò annuncia lo stop: gare all'estero 

OLIMPIADI 2026

Bloccata la costruzione dell'impianto dopo l'indicazione del Governo

© Getty Images La nuova pista di bob da costruire a Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026 non verrà più realizzata. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, numero uno del Coni, durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. Per le gare di bob appunto, skeleton e slittino di Milano-Cortina si dovrà quindi cercare una soluzione all'estero. Il presidente Malagò ha reso noto di aver avuto in questo senso la comunicazione dal governo che non c'era più l'intenzione di andare avanti con il progetto per la nuova pista. La scelta è stata condivisa anche dal Cio.

SALA: "GARE DI BOB A SAINT MORITZ, BUONA SOLUZIONE PER RISPARMIARE"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto sul 'caso' della pista da bob: "Credo che, con rispetto di Cortina e del mio collega sindaco, sia una decisione giusta trovare un'altra alternativa alla pista di bob. Se fosse Saint Moritz a noi andrebbe molto bene come sistema perchè farebbe

risparmiare". Non è obiettivamente contemporaneo spendere così tanti soldi per un'opera che poi non viene utilizzata. Si può fare un villaggio olimpico unico a Livigno: ciò significa molto risparmio".