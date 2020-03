Ping Pong: per Tokyo 2020 si qualifica l'undicenne Hend Zaza

È nata, secondo i documenti in possesso della federazione internazionale del suo sport, l'1 gennaio del 2009 e ha quindi compiuto 11 anni da poco più di due mesi. Si chiama Hend Zaza, gioca a tennistavolo e sarà l'atleta più giovane in gara all'Olimpiade di Tokyo 2020, dove gareggerà per il suo paese, la Siria. Zaza, n. 155 del ranking pongistico internazionale, si è qualificata per i Giochi vincendo nel singolare femminile del torneo di Amman, che metteva in palio il posto ai Giochi. In finale la ragazzina siriana ha battuto per 4-3 un'avversaria di 42 anni, quindi 31 anni più vecchia di lei, la rappresentante del Libano Mariana Sahakian. Cosi' l'undicenne siriana sarà la più giovane dei Giochi, battendo il britannico Sky Brown, specialista dello skateboard già selezionato dal suo paese per Tokyo, che compirà 12 anni due settimane prima dell'inizio dell'Olimpiade giapponese.