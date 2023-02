Short Track, Malagò ritrova Arianna Fontana: "Gareggerà per l'Italia"

L'INTERVENTO

Il presidente del Coni vuole risolvere i problemi della campionessa che minacciava di fare le Olimpiadi di Milano-Cortina con gli USA

© Getty Images Arianna Fontana disputerà Milano-Cortina 2026 gareggiando per l'Italia. La campionessa di short track nelle scorse settimane aveva lamentato problemi e perdita completa di fiducia nella FISG, arrivando ad ipotizzare una eventuale partecipazione ai Giochi invernali con i colori della nazionale statunitense. Sul problema è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha provato a spegnere il fuoco: "Ho parlato con Arianna Fontana diverse volte e non è in discussione che gareggi per l'Italia".

Arianna Fontana è stata lontana dal ghiaccio per un anno, ma come ha tenuto a ricordare non è stato "sabbatico" bensì un anno di stop di protesta contro la federazione per delle decisione dannose nei suoi confronti.

La campionessa lamenta la presenza nello staff FISG di personalità che hanno permesso ad altri atleti di prenderla di mira durante gli allenamenti, mentre Malagò si è detto disposto a mediare: "Ci sono delle questioni che vanno circostanziate così che chi deve giudicare lo possa fare. Alla fine delle chiamate la figura in Arianna resta al 100%".