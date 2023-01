Short Track, Fontana: "Fiducia nella Federazione irrecuperabile"

IL CASO

La campionessa olimpica torna a parlare del rapporto complicato con la Fisg e lascia intendere che a Milano-Cortina 2026 potrebbe gareggiare sotto un'altra bandiera

© Getty Images Arianna Fontana potrebbe partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sotto una bandiera diversa da quella italiana. È quanto emerge dalle ultime parole della pattinatrice azzurra, che in un lungo sfogo social è tornata a parlare del rapporto complicato con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: "La mia fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile - spiega in uno dei passaggi più duri -. Ho davanti a me decisioni importanti da prendere e tutte le carte sono sul tavolo, anche quelle che pensavo non avrei mai preso in considerazione". L'atleta si è aperta ai fan di ritorno da Salt Lake City, dove si è allenata anche per "vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e la città nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico".

Fontana è stata una delle grandi protagoniste degli ultimi Giochi invernali, avendo lasciato Pechino con al collo tre medaglie: una d'oro nei 500 metri e due d'argento (1500 metri e staffetta mista 2000 metri). In totale sono ben 11 le medaglie olimpiche conquistate dall'atleta valtellinese tra il 2006 e il 2022, che ne fanno la donna con più podi nella storia azzurra, davanti a Stefania Belmondo.

Proprio in occasione delle Olimpiadi cinesi, tuttavia, erano finiti sulla bocca di tutti i contrasti con la sua Federazione, legati principalmente alla scelta di farsi allenare dal marito, Anthony Lobello, allontanandosi dalla squadra italiana e dai tecnici della Fisg. Fontana aveva anche denunciato di aver subito maltrattamenti durante le Olimpiadi di Pyeongchang del 2018 da parte di altri atleti azzurri, proprio a causa delle sue decisioni. Il presidente federale, Andrea Gios, aveva parlato di "accuse che hanno distrutto il clima della squadra" e la pattinatrice azzurra già un anno fa aveva paventato l'ipotesi di non prendere parte alle Olimpiadi italiane, o comunque di farlo sotto un'altra bandiera.

ABODI: "FONTANA ALLE OLIMPIADI CON UN'ALTRA NAZIONE? FARÒ DI TUTTO PERCHÉ NON ACCADA"

Sulla questione è intervenuto anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Sono in contatto con Arianna Fontana e avevo un appuntamento con lei, ma purtroppo mi si è stravolta l'agenda. Non mi ha parlato di questa prospettiva, ma da ministro per lo sport farò di tutto affinché questo non avvenga".

LO SFOGO DI ARIANNA FONTANA