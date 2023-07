Pallanuoto, Setterosa da urlo ai mondiali: ai quarti battuti gli Usa 8-7

A Fukuoka

Le azzurre di Silipo si qualificano per le semifinali dopo una grande partita: "Orgoglioso di questa squadra".

Impresa del Setterosa che batte gli Stati Uniti nei quarti di finale del mondiale di pallanuoto in corso a Fukuoka. In Giappone le azzurre si sono imposte sulle avversarie con il punteggio di 8-7 (3-2, 1-2, 2-2, 2-1) grazie a tre gol di Giustini e due di Bianconi. Per le azzurre a segno anche Tabani, Picozzi e Marletta. Appuntamento con la semifinale per mercoledì alle 10 quando la squadra di mister Silipo incontrerà l'Olanda.

L'impresa delle azzurre Sembrava una missione impossibile quella dell'Italia. Troppo forte, sulla carta, la squadra statunitense quattro volte campione del mondo e tre volte campione olimpica. L'ultima sconfitta iridata per gli Usa risaliva addirittura al 2015, contro il Setterosa, nel girone preliminare di Kazan 2015. Basti questo a far capire la grandezza dell'impresa delle ragazze di Carlo Silipo. “Questo è il vero Setterosa - ha dichiarato il mister ai microfoni della Rai - e sono orgoglioso di allenarlo. Ci abbiamo messo cuore, carattere e testa. Siamo felici, ma non finisce qua, anche perché i primi pass olimpici andranno soltanto alle finaliste”. Le azzurre dovranno infatti superare le olandesi in semifinale per non rendere vano il grande risultato con gli Usa e qualificarsi direttamente ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La partita Nonostante il vantaggio iniziale degli Stati Uniti, il Setterosa non si scompone e, anzi, riesce a ribaltare il risultato già alla fine del primo tempo. All'inizio del secondo-quarto le azzurre aprono avanti 4-2, ma la fuoriclasse americana Steffens prende per mano la squadra e ribalta il risultato con una tripletta. Il parziale di inizio terzo tempo potrebbe essere ancora più pesante per l'Italia, ma una strepitosa Banchelli para il rigore dalla Steffens e inchioda il risultato sul 4-5. Da qui in avanti è un continuo botta e risposta fra le due squadre, con gli Usa che non riescono a sfondare grazie a una strepitosa Bianchelli fra i pali. L' ultima frazione, cominciata sul 6-6, vede andare a segno Picozzi e Tabani con due palombelle che superano Jonhson, sempre molto lontana dai pali. A 20 secondi dalla sirena Raney realizza la rete del definitivo 8-7, ma ormai è tardi. Mister Silipo chiama il timeout e il Setterosa gestisce l'ultima palla in modo ordinato prima del fischio finale.

La gioia del Setterosa "Ce l'abbiamo fatta. Penso che la sconfitta con la Grecia ci abbia fatto crescere moltissimo. Ci siamo confrontate ed eravamo pienamente consapevoli di essere molto più forti e unite di quanto dimostrato. Ora non dobbiamo pensare che sia finita perché dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti per continuare ad alimentare le nostre ambizioni", ha dichiarato entusiasta il capitano e centroboa Valeria Palmieri. A farle eco Caterina Banchelli, portiere azzurro premiato come mvp del match: "È stata una partita faticosissima. Non ho più voce. Ci eravamo promesse di uscire dall'acqua dopo aver dato tutto. L'abbiamo fatto".

ITALIA: Banchelli, C. Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Daf. Bettini, Picozzi 1, Bianconi 2, Palmieri, Marletta 1, Cergol, Viacava, Condorelli. All. Silipo.

STATI UNITI: A. Johnson, Musselman 2 (1 rig.), Prentice, Fattal, Flynn, Steffens 4 (1 rig.), Roemer, R. Neushul, Sekulic, Gilchrist, Weber, Raney 1, Longan. All. Krikorian.