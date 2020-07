Pallanuoto, Aicardi in ospedale: positivo al Covid-19

PALLANUOTO

Matteo Aicardi, centroboa della pallanuoto azzurra e giocatore della Pro Recco, è stato ricoverato all'ospedale di Albenga perché positivo al Covid-19. Il 34enne aveva lasciato una decina di giorni fa il ritiro del Settebello in corso in Sicilia per un problema alla spalla, il suo club ha comunque rassicurato sulle condizioni: "Ha la febbre ma sta bene".

Aicardi aveva lasciato il raduno azzurro lo scorso 7 luglio, prima di recarsi a Milano per gli accertamenti alla spalla, necessari per il riacutizzarsi di un vecchio fastidio che gli aveva fatto saltare gli allenamenti ai primi del mese. Il 13 luglio ha avvertito mal di gola e febbre a casa: il 14 sono aumentati entrambi, da qui l'avviso alla federazione nuoto. Il 15 aveva eseguito il tampone ed era venuto a conoscenza della positività, in seguito il ricovero per precauzione.

Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, mentre la febbre è scesa e attualmente ha un leggero mal di gola in diminuzione. Nel frattempo sono stati eseguiti i tamponi a tutti i coinvolti nel collegiale, atleti, staff, dirigenti, squadra del CC Ortigia con cui gli azzurri si sono allenati e si aspettano i risultati. Nessun sintomo presente, comunque, tra i giocatori.