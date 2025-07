Iga Swiatek si qualifica per le semifinali di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sull'erba londinese. La polacca, ex numero 1 del mondo, si impone ai danni della russa Liudmila Samsonova, numero 19 Wta, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Per Swiatek si tratta della prima semifinale conquistata a Wimbledon, la nona in un torno dello Slam.