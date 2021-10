Padel, gioca con i campioni: lo sport che sta esplodendo in Italia

PADELMANIA

Da Navarro ad Aguirre, i talenti nel Bel Paese pronti a insegnare i colpi migliori

Immaginate di fare una partitella con Messi o due scambi con Federer: un sogno che nel padel si può realizzare, quello di giocare con i campioni della specialità. In Italia il padel è esploso negli ultimi due anni e c'è da scommettere che non sarà solo una moda passeggera. Dal nord al sud è esplosa la padelmania e anche i vip sono stati contagiati: dagli ex calciatori, i più bravi e competitivi, ai cantanti e attori. Tutti con la racchetta in mano e pronti a scendere in campo. Padel: Tolito Aguirre al The Juggle padel





















Ultime gallery Vedi tutte

Tutti, naturalmente, vogliono migliorarsi e diventare sempre più bravi così diversi centri hanno deciso di portare i campioni del padel in Italia per dare lezioni e coinvolgere ancora più gente. Pionieri Demetrio Albertini e Gigi Casiraghi che con il loro City Padel Milano hanno dato il via a un movimento e campeggiano sulla maglia di Paquito Navarro. Spagnolo che appunto è venuto in città per mettersi a disposizione dei clienti e ha dato spettacolo con i suoi colpi. Il 28 ottobre, invece, toccherà a Juan Lebròn, numero 1 del ranking World Padel Tour.

Nel weekend appena passato, invece,, fondato da, ha ospitato un nuovo campione emergente, vice campione del mondo Under 18. Grande affluenza e il giovane argentino ha dispensato consigli per tutti. Un modo per giocare, divertirsi e conoscere i talenti del padel. Un format impossibile per gli altri sport e anche per questo trovare un campo è sempre più impossibile.