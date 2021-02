Padel, la Gfg Sport di Milano sbarca in Serie A

EDIZIONE 2021

Dopo l'esplosione e il grande successo in tutta la città, Milano sbarca nella Serie A di padel. La Gfg Sport, che aveva sfiorato la promozione nella massima serie già lo scorso anno (ko solo al doppio di spareggio), rappresenterà il capoluogo lombardo nell’élite del padel italiano e giocherà le partite casalinghe al David Lloyd Malaspina di San Felice, vicino all'aeroporto di Linate. La promozione è arrivata solo a causa della rinuncia di un’altra squadra, ma è comunque una notizia accolta con grande positività da tutto il sistema e l'appuntamento per l'inizio della stagione, Covid permettendo, è per il 23 maggio. Prima ci sarà tempo per una massiccia campagna acquisti perché ci sarà bisogno di rinforzi importanti, anche provenienti dall’estero, per provare a competere ai massimi livelli.

"Siamo felicissimi di annunciare che quest’anno la nostra squadra di Padel parteciperà alla Serie A, il campionato a squadre di maggior prestigio in Italia!

Un percorso nato 3 anni fa dalla collaborazione tra Gfg Sport e David Lloyd Malaspina..come molti ricorderanno, nella scorsa stagione la nostra squadra si è fermata ad un soffio dalla promozione in Serie A perdendo soltanto al doppio di spareggio dell’ultima giornata di play off..ma il destino ha voluto che qualche giorno fa arrivasse la notizia del ripescaggio!

E così quest’anno i nostri ragazzi lotteranno per mantenere un posto in questo campionato confrontandosi con campioni come Belasteguin, Galan, Lebron, Ari Sanchez, Gemma Triay e altri top ten world padel tour..

Un traguardo arrivato grazie al sacrificio e alla passione di tutti,ma anche alla competenza e alla qualità che è sempre il faro per Gfg. Un grazie particolare a DL e per loro a Silvia, Marco, Paolino, Andrea, Stefano, Emanuele e Valerio, ai soci che che ci vogliono bene come Cesarone, Andrea Brambilla, Luigino, Carletta, Matteo, Renato, Armando, Flora Chessa e la nuova arrivata Prisca...al nostro Presidentissimo Lorenzo e al Presidente storico Gianni...ai giocatori Nicolò Cotto e Carolina Petrelli che hanno giocato solamente per amore della maglia...a Vittoria Sport “il meglio dello sport” e a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo bel percorso!

Nonostante questo periodo particolare non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura....in bocca al lupo ragazzi!!

E...aspettatevi altre grandi novità!! La campagna acquisti è già nel vivo..."