Tokyo 2020, in Giappone raccolte oltre 200mila firme contro i Giochi

LA PETIZIONE

In Giappone una petizione online che chiede l'annullamento delle Olimpiadi di Tokyo ha raccolto oltre 200.000 firme in solo due giorni. E' quanto riferisce l'agenzia giapponese Kyodo News, secondo cui la petizione, indirizzata al presidente del CIO Thomas Bach, al Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga e ad altri rappresentanti degli organizzatori, sostiene che i Giochi non dovrebbero tenersi per proteggere la vita delle persone. Getty Images

Raccoglie consensi la campagna "Stop Tokyo Olympics" con i timori dell'opinione pubblica sulla pandemia di coronavirus che crescono con la rapida diffusione di varianti altamente contagiose. La preoccupazione nasce anche dal fatto che solo il 3% della popolazione in Giappone è stato vaccinato.

"Date le circostanze in cui ci troviamo, è certamente improbabile che le Olimpiadi di Tokyo possano svolgersi in sicurezza", afferma la versione inglese della petizione lanciata mercoledì a mezzogiorno sulla piattaforma Change.org dall'avvocato Kenji Utsunomiya, che ha corso più volte per diventare governatore di Tokyo.

Vedi anche Olimpiadi Tokyo 2020 Tokyo 2020, accordo Cio con Pfizer e BioNTech per vaccini agli atleti