Tokyo 2020, i medagliati azzurri incontrano Mattarella e Draghi

TOKYO 2020

Gli atleti olimpici e paralimpici in visita prima al Quirinale poi a Palazzo Chigi, Jacobs: "Estate magnifica, oggi chiudo un capitolo e cercherò di aprirne un altro ancora migliore"

Come per i ragazzi di Mancini, anche per i campioni olimpici e paralimpici è arrivato il giorno della grande festa. Gli azzurri medagliati ai Giochi di Tokyo 2020 hanno fatto il loro arrivo al Quirinale, dove si svolgerà la cerimonia di riconsegna delle bandiere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A capitanare gli azzurri, accompagnati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e da quello Cip, Luca Pancalli, c'erano i portabandiera olimpici, Elia Viviani e Jessica Rossi, e quelli paralimpici, Bebe Vio e Federico Morlacchi. Successivamente le delegazioni si trasferiranno a Palazzo Chigi dove saranno ricevute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, a cui verrà portata in dono una bicicletta.

JACOBS: "ESTATE MAGNIFICA, SI CHIUDE UN CAPITOLO MA SE NE APRE UN ALTRO"

Tra i protagonisti il vincitore di due medaglie d'oro (100 m e 4x100) Marcell Jacobs: "È stata un'estate magnifica, un bell'anno, iniziato con gli europei indoor. Quello mi ha sbloccato e mi ha fatto credere di più nelle mie possibilità. Oggi chiudo un capitolo e cerco di aprirne un altro e farlo ancora meglio. Testa ai prossimi obiettivi e alle prossime competizioni. Cosa dirò al presidente? Non ci ho ancora pensato, quando sarò li' improvviserò... So solo che dopo aver visto i campioni d'Europa di calcio venire qui ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare lo stesso. Ora sono qui con due medaglie d'oro al collo e meglio di così non si poteva. Tutte le medaglie di qualsiasi sport sono veramente importanti perché chiunque è arrivato a prendere una medaglia, qualsiasi sport faccia, ha dovuto fare sacrifici e dedicare tutta la propria vita allo sport. Come sono tornato mi sono sentito un po' come in un frullatore, anche perché volevo ricominciare ad allenarmi, ora quindi mi sto allenando e nello stesso tempo sto facendo tutte le altre cose".

MALAGÒ: "MISSIONE COMPIUTA, ORGOGLIOSO PER IL PAESE"

Parole di grande gioia anche da parte del presidente del Coni, Malagò, che all'arrivo al Quirinale ha manifestato tutta la sua soddisfazione per la grande estate dello sport azzurro: "Sono molto orgoglioso per il paese, i ragazzi e le ragazze sono stati bravissimi. Missione compiuta. Si conosceva la realtà della squadra e la complessità del Covid, che ci avrebbe compattato. Avevo detto che ne avremmo viste delle belle. Questa è l'eredità pesante su cui il sistema si deve confrontare. Sarebbe un peccato terribile che si perda questo patrimonio di risultati. Ma questa estate non è finita, continuiamo a fare risultati anche in queste settimane".

CONTRAFATTO-SABATINI: "NOI COME UNA FAMIGLIA"

L'orgoglio azzurro emerge anche dalle parole di Monica Contrafatto e Ambra Sabatini, rispettivamente medaglia di bronzo e d'oro nei 100 metri alle Paralimpiadi: "È stato l'anno dell'Italia e dell'atletica, iniziata con Jacobs e finita con noi. Abbiamo trasmesso lo spirito paralimpico - ha detto Contrafatto -. Sono contenta che in molti ci abbiano visto e soprattutto che ancora se ne parli. E che le nostre storie siano un esempio per far capire a tutti che si può cadere, ma ci si può rialzare e vincere", ha aggiunto. "A Tokyo abbiamo dimostrato che siamo una grande famiglia", le ha fatto eco Sabatini.

DELL'AQUILA: "ORA MI GODO QUESTA FESTA"

Ha parlato anche Vito Dell'Aquila, la prima medaglia d'oro della spedizione azzurra a Tokyo: "Non mi sarei mai aspettato di essere il primo a vincere l'oro. Adesso ho realizzato. È molto diverso rispetto a prima della partenza per Tokyo. Qualche giorno prima era morto mio nonno ed ero qui senza entusiasmo. Oggi è una festa e non vedo l'ora di godermi tutto".