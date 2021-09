Pechino 2022, i biglietti delle Olimpiadi invernali non saranno venduti a spettatori esteri

olimpiadi invernali

La nota ufficiale del Cio: stabilita inoltre una maxi-quarantena di 21 giorni per gli atleti non vaccinati

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (4-20 febbraio) non avranno spettatori esteri: il Cio, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che i biglietti saranno venduti solo ai residenti in Cina "che soddisfano i requisiti anti-Covid". Sempre a proposito della pandemia, il Comitato olimpico fa sapere che gli atleti non vaccinati dovranno osservare una sorta di maxi-quarantena di 21 giorni dall'arrivo in Cina. Getty Images

La "politica di vaccinazione" descritta dal Cio prevede che solo gli atleti completamente vaccinati (accettati tutti i vaccini riconosciuti dall'OMS o approvati dagli Stati presenti ai Giochi) potranno entrare da subito nel villaggio olimpico, per gli altri 21 giorni di quarantena. Tutti coloro che, per motivi medici, non si saranno vaccinati, saranno valutati caso per caso.

Inoltre, per contenere e gestire meglio possibili contagi, i biglietti saranno venduti solo agli spettatori residenti in Cina, escludendo quindi possibili spettatori esteri. Il Cio precisa "di avere a cuore atleti e spettatori di tutto il mondo ma questa limitazione è necessaria per un sicuro svolgimento delle Olimpiadi invernali".