Di Francisca: "Tokyo? Peccato, non so se ci sarò"

Elisa Di Francisca è tra le atlete azzurre, che hanno vissuto con un po' di delusione la decisione del Cio di rimandare l'Olimpiade giapponese. Perché sarebbe stata la sua ultima partecipazione ai Giochi e, a 38 anni, aspettare altri dodici mesi non è così semplice. "Sicuramente la notizia è arrivata con dispiacere per quanto mi riguarda. Avevo pensato di chiduere la carriera con questa Olimpiade. Da mamma, aspettare un altro anno è faticoso. Non so, ci sto pensando", ha detto la campionessa di scherma in collegamento con SportMediaset. Poi, però, ecco spuntare un'idea qualcosa che potrebbe convincerla. "Pensare che sarebbe la più bella Olimpiade di sempre dopo aver sconfitto il coronavirus? Una grande festa? Forse con la parola festa mi avete convinta. In effetti potrebbe essere una bella occasione per festeggiare degnamente anche la fine della mia carriera...", ha ammesso. Allora ci vediamo a Tokyo, Elisa.