The Times: Olimpiadi cancellate! Il governo giapponese prova a smentire le voci sui prossimi Giochi

I GIOCHI IN DUBBIO

Il Governo giapponese ha smentito le notizie circolate nelle ultime ore in merito a una decisione data come già presa dall'esecutivo di cancellare le Olimpiadi di Tokyo di questa estate a causa del Covid e la conseguente possibilità di organizzare i Giochi stessi nel 2032. Notizia data dal quotidiano britannico The Times che citando un funzionario del governo nipponico ha scritto infatti di un accordo implicito sull'impossibilità di far svolgere le Olimpiadi questa estate, spiegando come l'obiettivo sia ormai - per "tentare di salvare la faccia" - la definizione di una nuova data posticipata nel tempo, presumibilmente come detto nel 2032, primo slot libero utilizzabile.

"Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell'articolo - ha però affermato il vicecapo di gabinetto nipponico Manabu Sakai in una conferenza, aggiungendo che alla luce di quanto sta accadendo a livello globale per via della pandemia, il governo dovrà tuttavia prendere presto una decisione. "Fino a quel momento rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l'organizzazione dei Giochi", ha continuato Sakai. Nella stessa giornata, durante la sessione parlamentare il premier Yoshihide Suga ha detto che il governo sta considerando speciali misure anti-Covid per ospitare le Olimpiadi con un livello affidabile di sicurezza. Ieri, in una intervista all'agenzia Kyodo, il presidente del comitato olimpico Thomas Bach ha assicurato che i Giochi si faranno e non esiste al momento un piano B, non escludendo però di pensare a una riduzione del numero degli spettatori.