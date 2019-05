Oktagon sbarca su Italia 2, che show a Monza

30/05/2019

Venerdì 31 maggio e venerdì 7 giugno 2019, Mediaset Italia 2 trasmetterà “Oktagon 2019”, il gala di sport da combattimento più celebre d’Europa, giunto alla 25esima edizione. Teatro degli incontri la Candy Arena di Monza, che, per due serate, diventerà il centro del mondo per tutti gli appassionati di arti marziali: 17 match complessivi che hanno interessato diverse discipline tra Grappling, Savate, MMA, Muay Thai e Kickboxing.



Tra questi, i riflettori del palazzetto si accenderanno in particolare su Armen Petrosyan, Martine Michieletto e Mustapha Haida, impegnati nella difesa del titolo mondiale nelle rispettive categorie. Di seguito l’elenco completo degli incontri, che Mediaset Italia 2 dividerà in due appuntamenti, venerdì 31 maggio e venerdì 7 giugno:



Armen Petrosyan vs Jordan Watson

Mustapha Haida vs Eder Lopes

Martine Michieletto vs Veronica Vernocchi

Mirko Flumeri vs Salvatore Castro

Davide Armanini vs Diogo Calado

Manasak vs Kevin Martinez

Sveva Melillo vs Monika Kucinic

Ernico Carraba vs Alex Bublea

Jacopo Tarantino vs Matteo Musarò

Alex Ajouatsa vs Pavel Diac

Luca Andreani vs Alex Negrea

Roberto Cheorghita vs Domenico Lomurno

Brandon Viera vs Yinglang Zhou

Luca Anacoreta vs Efraim Silva

Orion Lombardi vs Francesco Cesaro

Kevin Albertus vs Giovanni Spanu

Ouida Tergui vs Aldo Cirillo