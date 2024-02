Tripudio italiano ai Mondiali di nuoto artistico: Giorgio Minisini vince l'oro nel solo libero

Giorgio Minisini d'oro nel solo libero





















Giorgio Minisini torna a guidare il nuoto artistico italiano e ai Mondiali in corso a Doha è salito nuovamente sul podio conquistando l'oro nel solo libero. Il portacolori delle Fiamme Oro aveva posto le basi di questo risultato già in qualifica dove aveva patito un basemark che non gli ha impedito di ottenere il terzo posto complessivo. L'azzurro ha quindi presentato un esercizio con un grado di difficoltà pari a 34.7 che gli ha consentito di totalizzare 209.8647 punti e porre le basi verso le Olimpiadi Estive di Parigi 2024.