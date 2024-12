Mondiali in vasca corta, Razzetti conquista l'argento nei 200 metri misti e firma il record italiano

Alberto Razzetti regala la prima medaglia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena il giovane ligure ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 metri misti vinti dall'americano Shaine Casas e firmando il nuovo record italiano in 1'50"88. L'azzurro ha provato a rimanere in scia nella farfalla allo statunitense che ha fatto il vuoto nel dorso dove Razzetti ha faticato a tenere il ritmo dei migliori.