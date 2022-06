Pallanuoto, Mondiali: Setterosa sconfitto in semifinale dagli Stati Uniti

Nulla da fare per il Setterosa, che nella semifinale dei Mondiali femminili di pallanuoto a Budapest cede 14-6 contro la corazzata Usa. Le pluricampionesse in carica partono forte e indirizzano il match con un netto 6-2 già nella prima metà di gioco, con le azzurre che non riescono a rientrare in gara. Adesso, la Nazionale a stelle e strisce si giocherà l'oro contro Olanda o Ungheria: chi perde, invece, contenderà il bronzo alle ragazze di Silipo.

© Getty Images