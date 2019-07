Pallanuoto, la gioia di Campagna: "La partita perfetta"

E' il ritratto della felicità Sandro Campagna che ha conquistato il suo primo oro mondiale da ct dopo quello da giocatore nel 1994. "La partita perfetta, in una giornata perfetta, nella finale di un Mondiale - ha spiegato il coach del Settebello -. Oggi sono venuti fuori il nostro gioco, la nostra personalità e il nostro orgoglio. I ragazzi sono stati perfetti, eccezionali. Siamo cresciuti alla distanza, all'inizio non stavamo benissimo. Nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande".

Tra un anno, sempre in Asia ma a Tokyo, il grande sogno olimpico. "Il prossimo anno ci sarà ancora più tensione, una Olimpiade è sempre differente: questo è stato un test superato alla grandissima. Voglio ringraziare anche tutto il mio staff, determinante sempre. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli che sa alla perferzione come gestire i settori agonistici".

CAPITAN FIGLIOLI: "UNA GRAN CAVALCATA"

"Siamo entrati in acqua con la testa libera, in riscaldamento ci sentivamo tutti bene. Il gol (quello del 3-2) mi ha caricato ancora di più ed è stata una grande cavalcata. Oggi abbiamo eseguito alla perfezione le indicazioni del mister. Non abbiamo concesso spazi agli spagnoli, perchè siamo rimasti sempre concentrari sull'obiettivo. Questo gruppo è molto unito, sa soffrire e uscire dalle difficoltà. Il prossimo anno ci aspettano le Olimpiadi, un altro grande momento. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ovviamente ai miei compagni, anche a quelli rimasti a casa, e a tutti gli italiani che spero si innamorino ancora di più di questo sport".