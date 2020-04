Nuoto, Pellegrini: "Grazie Conte, si ricomincia!"

Il via libera sancito dal Governo italiano agli sport individuali, a partire dal 4 maggio, ha scatenato l'entusiasmo di Federica Pellegrini. La campionessa azzurra di nuoto potrà tornare ad allenarsi in vasca dopo un lungo periodo di stop forzato e riprendere così la preparazione in vista dell'Olimpiade di Tokyo, posticipata al 2021: ""Aspetta aspetta che comincio a scaldarmi bene - ha scritto su Instagram a corredo di una foto in cui fa stretching - Settimana prossima si ricomincia!!!! Grazie Conte".