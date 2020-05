Nuoto, Paltrinieri lascia Ostia e guarda al fondo: "Non avevo più stimoli"

NUOTO

Gregorio Paltrinieri dà una svolta alla sua carriera: il nuotatore carpigiano, campione olimpico in carica nei 1500 stile, ha deciso di lasciare il centro federale di Ostia e il suo storico tecnico, Stefano Morini, per puntare alla medaglia anche nel fondo, mettendo nel mirino la 10 km olimpica di Tokyo con l'aiuto di un nuovo allenatore, Fabrizio Antonelli: "Erano mesi che ci pensavo, anche se avevo tenuto tutti all'oscuro - ha detto nel corso di una conferenza stampa virtuale - Poi quando l'Olimpiade è stata rinviata è scattato qualcosa. Il lockdown è stato un brutto periodo, ho riflettuto molto e ho capito che dovevo lasciare Ostia e Morini: avevo perso qualsiasi stimolo. Sono cresciuto lì, ma dopo nove anni avevo bisogno di fare altre cose. Non mi divertivo più, andavo ad allenarmi pensando 'ma che sto facendo?'. Io sono un perfezionista, non posso pensare di allenarmi al 98%, perché a Tokyo voglio vincere tre ori".

Greg punta quindi ad affermarsi sia in vasca, sia nelle acque libere: "Dovevo lasciarmi tutto dietro anche se non so a cosa vado incontro - ha aggiunto - Il nuoto di fondo mi piace molto fin da ragazzino quando, in questa specialità, vincevo e facevo record sui tremila. Poi a 16 anni ho cominciato a lavorare con Morini, avevo mollato e mi ero concentrato sulle gare in vasca. Ora riparto quasi da zero, andrò a vivere a Roma e non so ancora dove mi allenerò, ma la mia voglia di migliorare, anche nel fondo, mi spinge a cambiare. È come quando finisce un grande amore, ma dovevo farlo adesso. Morini? è rimasto sorpreso ma ha capito, non ci siamo lasciati in modo brusco. Se poi tra 15 mesi a Tokyo i risultati non saranno all'altezza delle mie aspettative ci starò male, ma questa scelta la dovevo fare comunque. Poi vada come vada".