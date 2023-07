Mondiali di nuoto: Ledecky supera Phelps, 16 gli ori individuali

Katie Ledecky è sempre più nella leggenda del nuoto. Grazie alla vittoria in solitaria negli 800 metri stile libero ai Mondiali di Fukuoka, la 26enne fuoriclasse americana conquista il 16° titolo mondiale individuale che le permette di battere il record che deteneva insieme al mitico Michael Phelps. Inoltre Ledecky è la prima nuotatrice a vincere la stessa gara ai campionati del mondo per sei volte. "È speciale. Davvero, non sapevo nemmeno che avrei raggiunto questo record fino a quando le persone non hanno iniziato a dirmelo. È fantastico - ha spiegato dopo la gara la 7 volte medaglia d'oro olimpica - Sono davvero contento di come è andata la settimana”. Nella stessa gara l'azzurra Simona Quadarella ha chiuso al quarto posto.