Mondiali in vasca corta: Simona Quadarella centra l'argento nei 1500 metri stile libero, bronzo per la staffetta 4x200 maschile

Simona Quadarella cancella l'amarezza per il quinto posto negli 800 e conquista l'argento nei 1500 metri stile libero. La romana ha chiuso in seconda posizione la prova vinta dalla tedesca Isabel Marie Gose che si è imposta in 15’24″69. L'azzurra ha provato a tenere duro nella prima parte di gara rimanendo sulle code dell'atleta teutonica, tuttavia Gose ha alzato ulteriormente il ritmo negli 800 metri terminando la prova in 15'30"14, vicina al suo record italiano. Terzo posto per l'americana Jilian Cox che ha concluso in 15'41"29 dopo aver vinto la serie della mattinata.