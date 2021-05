Nuoto, Europei: Pellegrini è argento nei 200 stile libero, bronzo per Razzetti

NUOTO

La Divina sfiora la sua ottava medaglia d’oro nella competizione continentale: la ceca Seemanová la beffa per 2 centesimi. Il 22enne ligure è terzo nei 200 misti, bronzo anche per la staffetta 4×100 mixed mista

Medaglia d’argento nei 200 stile libero agli Europei di nuoto per Federica Pellegrini, che stava per compiere l’ennesimo miracolo. A vincere nella rassegna iridata in corso a Budapest è la ceca Barbora Seemanová con il tempo di 1'56"27; la Divina è seconda ad appena due centesimi. Alberto Razzetti è bronzo nei 200 misti; stessa medaglia conquistata dall’Italia anche nella staffetta 4×100 mixed mista. Salgono a 30 le medaglie azzurre in questa edizione. Getty Images

Aveva vinto nei 200 stile libero per quattro edizioni consecutive dal 2010 al 2016; poi aveva rinunciato volontariamente a gare individuali nel 2018. Voleva tornare pienamente là dove aveva lasciato, ma il quinto successo di fila agli Europei nella sua disciplina preferita di sempre le viene negato per appena 2 centesimi. Sono quelli che la separano dalla vincitrice Barbora Seemanová, che chiude con il tempo di 1'56"27 agli Europei di nuoto a Budapest. Questa volta Federica Pellegrini non completa l’ennesima rimonta vincente, che invece le riuscì quattro anni fa in questa stessa vasca. La ceca beffa la Divina, la quale disputa tutto sommato una buona gara, migliorandosi rispetto a Riccione; terza posizione per la britannica Freya Anderson (+0"15). Arriva comunque un argento pesante per Pellegrini, che a fine gara dichiara: “Ero un po’ provata. Ho deciso di complicarmi la vita. Era l’unica occasione per fare tanti 200 attaccati. È stato un rischio, ma sono molto contenta. Non sono veloce come a Riccione, ho fatto un passaggio più calmo per il ritorno alla mia maniera. Per me oggi non era scontata la medaglia, l’ho presa e va bene così”.

Ma non è finita qua per i colori azzurri. A sorpresa, Alberto Razzetti si prende infatti la medaglia di bronzo nei 200 misti: 1’57″25 il tempo del 22enne ligure. La gara viene vinta a sorpresa dallo spagnolo Gonzales de Oliveira con 1’56″75; secondo posto per lo svizzero Desplanches in 1’56″95. Infine, arriva il bronzo anche nella staffetta 4×100 mixed mista: vince la Gran Bretagna con il record europeo in 3’28″82, secondo posto per l’Olanda in 3’41″28 e terza posizione conquistata da Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Miressi, con 3’42″30. Gli azzurri sono riusciti a sopravanzare una Russia che era partita fortissimo. Nel medagliare di questo Europeo, l’Italia sale a 30 medaglie complessive (sempre al secondo posto dietro la Russia): 6 ori, 11 argenti e 13 bronzi.