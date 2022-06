Mondiali di nuoto: riscatto Quadarella, è bronzo negli 800 metri stile libero

A BUDAPEST

La 23enne dimentica il quinto posto nei 1500 ed è terza, oro a Ledecky: è la nona medaglia per l'Italia. "Giorni difficili, sono contenta"

Riscatto per Simona Quadarella ai Mondiali di nuoto di Budapest. La 23enne di Roma dimentica la delusione del quinto posto nei 1500 metri stile libero e va a conquistare il bronzo negli 800 metri in 8'19"00, regalando all'Italia la nona medaglia della spedizione ungherese. Solo 23 centesimi le negano l'argento, che va dall'australiana Kiah Melverton, mentre a trionfare è ancora una volta Katie Ledecky, che conquista l'oro per gli Stati Uniti. Quadarella, il riscatto è di bronzo















L'obiettivo era vincere una medaglia e dimenticare la delusione dei 1500 metri stile libero: missione compiuta per Simona Quadarella, che va ad un passo dall'argento ma deve accontentarsi del bronzo negli 800 metri, la nona medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La 23enne di Roma sale sul gradino più basso del podio dietro l'inarrivabile Katie Ledecky e Kiah Melverton, che si prende il secondo posto per appena 23 centesimi. La prima parte di gara vede Quadarella partire senza forzare, così la vera accelerazione arriva nella seconda metà: un ritmo che le consente di staccare l'americana Leah Smith e ipotecare il podio. A quel punto, parte l'inseguimento a Kiah Melverton e, ad una vasca dalla fine, la romana è addirittura avanti. Alla fine, però, la spunta l'australiana, che si prende l'argento e costringe Simona Quadarella ad accontentarsi del bronzo con il tempo di 8'19"00. Katie Ledecky è inarrivabile e chiude con il tempo di 8"08"04, mentre 8"18"77 è quello di Kiah Melverton. Per la 23enne è il quarto podio ai Mondiali dopo il bronzo nei 1500 del 2017 (sempre a Budapest), l'argento negli 800 di Gwangju e, ancora in Corea del Sud, l'oro nei 1500.

"Sono stati difficilissimi questi giorni. Sono contenta, mi dispiace per quei tre decimi (dall'argento, ndr) però va bene così. Sono contenta di essere ancora una volta su un podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è buono, non è il mio personale, ma va benissimo così anche perché adesso c'è un Europeo. Da questa gara ho capito che non sto messa così male come pensavo", le prima parole di Quadarella. "Sono uscita malissimo dai 1500, forse peggio dell'anno scorso perché quest'anno non pensavo che sarebbe andata così - ha ammesso - . Non pretendo di essere nella mia miglior forma, ma neanche di fare un 1500 del genere. Sono davvero contenta, forse c'è un problema con questi 1500 che comunque cercherò di risolvere".

Quella di Simona Quadarella è l'unica medaglia di giornata: Lorenzo Zazzeri, infatti, non va oltre il sesto posto nella finale dei 50 metri stile libero, chiusi con il tempo di 21'81. Resta ai piedi del podio, invece, Margherita Panziera, quarta in 2'07"27 nei 200 metri dorso. Infine, l'Italia va lontano dalla zona medaglia sia nel libero a squadre di nuoto artistico (quinto posto con 91.9000 punti) che nella 4x100 stile libero mista (settima posizione). Due grandi soddisfazioni, invece, arrivano da Benedetta Pilato e Thomas Ceccon: la 17enne vince la sua semifinale nei 50 rana e vola in finale, stesso risultato conseguito con tanto di record italiano (24"46) nei 50 dorso dal 21enne veneto.