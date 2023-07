Mondiali di nuoto, Paltrinieri e Acerenza felici dopo la 5km: "Siamo due guerrieri"

Mondiali di nuoto

Riscatta la delusione della 10km, i due azzurri si godono l'argento e il bronzo nella distanza più breve

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la delusione della 10km, nella distanza più breve è arrivato il riscatto per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. I due azzurri hanno conquistato rispettivamente l'argento e il bronzo nella 5km in acque libere dei mondiali di nuoto di Fukuoka. Solo il tedesco Florian Wellbrock è stato capace di fare meglio, concedendo il bis dopo il trionfo della gara d'apertura. “Sono molto contento perché non immaginavo di fare questa gara - ha dichiarato Paltrinieri ai microfoni Rai -. Speravo di rimanere attaccato ai migliori, stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorno. C’era rammarico per il risultato della 10km ma oggi ho recuperato e mi sentivo bene".

L’azzurro è arrivato alla rassegna iridata con parecchi dubbi riguardo la sua condizione a causa dei tanti stop nel corso della preparazione. "Mi rendo conto che per avere stimoli è come se avessi bisogno di una gara fatta male. Poi si accende la miccia. Questo mi pesa e mi dispiace. Divento paranoico e la prendo sul personale. Volevo rimanere con il tedesco che sapevo stare come me lo scorso anno. Questo secondo posto è una certezza rispetto ai dubbi avuti nel corso dell’anno. Una bella medaglia perché oggi non avevo grosse aspettative“.

Felice è anche Acerenza, alla quarta medaglia mondiale in carriera. "Io e Gregorio siamo due guerrieri e oggi volevamo dare tutto - ha affermato il 28enne -. Ho provato a tallonare Wellbrock fino alla fine, ma non ce l’ho fatta. Sono contento di aver preso una medaglia a questo Mondiale. Io, a differenza di Greg, sono stato continuo negli allenamenti. Nella prova olimpica mi è mancata un po’ di lucidità che oggi invece avevo. Mi sentivo veramente bene e la prossima volta per stimolare Greg lo batterò in prova così si infuria e ritorna subito super competitivo per il bene dell’Italia".