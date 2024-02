Mondiali di nuoto, la staffetta 4x100 mista mixed centra il pass per le Olimpiadi

NUOTO

© DBM Obiettivo centrato per la staffetta 4x100 metri mista mixed ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La formazione composta da Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Giulia D'Innocenzo e Chiara Tarantino hanno strappato il pass per la finale cogliendo così il pass per le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La giovane formazione tricolore ha fermato il cronometro in 3'47"65 dovendo far i conti con il brivido dell'eliminazione, ma grazie alla squalifica dell'Olanda, si potrà giocare un posto sul podio.

La squadra è stata lanciata da Lamberti che ha completato la prima frazione in 54"12 venendo seguito da Blu Art Viberti e D’Innocenzo che hanno terminato rispettivamente le fatiche in 59"63 e 59"45, mentre Tarantino ha completato il proprio compito in 54"45 garantendo agli azzurri l'accesso alle prime otto squadre al mondo, obiettivo mancato lo scorso anno a Fukuoka. Ad aggiudicarsi il miglior tempo è stata la Gran Bretagna che ha fermato il cronometro in 3'45"50 lasciandosi alle spalle l'Australia, giunta in 3'45"54.

100 METRI STILE LIBERO, ALESSANDRO MIRESSI E MANUEL FRIGO ENTRANO IN SEMIFINALE CON IL 2° E IL 10° TEMPO

Il cinese Pan Zhanie fa paura, ma Alessandro Miressi e Manuel Frigo sono pronti a contrastarlo. Reduce dal record del mondo firmato nella staffetta 4x100 metri, l'atleta asiatico ha realizzato la miglior prestazione nelle batterie della gara individuale toccando la piastra in 47"82 e precedendo di 12 centesimi Miressi, già in palla nonostante la qualificazione olimpica in cassaforte. Buona prestazione anche per Frigo che ha coperto la distanza in 48"65 centrando il pass per la semifinale con il decimo tempo.

200 METRI MISTI, ALBERTO RAZZETTI NON SI ARRENDE E VOLA IN SEMIFINALE CON IL 9° CRONO

Alberto Razzetti non sembra fermarsi mai. Impegnato nel pomeriggio nella finale dei 200 metri farfalla, l'atleta ligure ha risposto presente anche nei 200 metri misti dove affronterà la semifinale qualche minuto dopo la sfida per le medaglie. L'azzurro ha chiuso le batterie in nona posizione con il tempo di 2'00"14 mostrandosi in totale controllo e gestendo così nel migliore dei modi le energie. Il passaggio più veloce è stato quello dello svizzero Jeremy Desplanches che si è fermato in 1'58"17.

50 METRI DORSO, SEMAFORO VERDE PER COSTANZA COCCONCELLI

Ostacolo eliminatorie superato anche per Costanza Cocconcelli che ha centrato l'accesso al turno successivo nei 50 metri dorso. La 22enne bolognese ha fermato il cronometro in 28"28, non troppo lontana dal suo personale di 27"92 siglato al Settecolli nel 2021, e accedendo così alle semifinali con l'ottavo tempo complessivo.

TUFFI DA GRANDI ALTEZZE: RHIANNAN IFFLAND VINCE DALLA PIATTAFORMA 20 METRI, 8A ELISA COSETTI

Il settore tuffi si sposta nel mondo delle grandi altezze e per l'Italia arriva una buona prestazione nella piattaforma da 20 metri femminile. La squadra azzurra ha avuto modo di sfruttare l'ottavo posto di Elisa Cosetti che ha toccato quota 272.90 punti migliorando così quanto già fatto lo scorso anno a Fukuoka. A confermarsi sul tetto del mondo è stata l'australiana Rhiannan Iffland con un giudizio complessivo di 342.00 ha superato al quarto e ultimo salto la canadese Molly Carlson, argento con 320.70 e la connazionale Jessica Macaulay che ha difeso il terzo posto chiudendo con 320.35.

PALLANUOTO, IL SETTEROSA PERDE CON L'OLANDA E SI GIOCA IL PASS OLIMPICO CON IL CANADA

Niente da fare per la Nazionale Italiana di pallanuoto femminile che non sembra riuscire più a riprendersi dopo la sconfitta patita agli Europei nella finale per il bronzo. Le ragazze di Carlo Silipo sono state sconfitte per 10-5 dall'Olanda in una sfida che poteva rappresentare l'occasione per centrare l'accesso alle Olimpiadi e che costringerà ora le azzurre a giocarsi il tutto per tutto contro il Canada. Il Setterosa si è sempre trovato a rincorrere durante tutta la partita rimanendo in gioco sino a metà partita prima di affondare sotto i colpi delle orange e rimanendo in gioco per Parigi soltanto grazie alla vittoria dell'Australia sulle nordamericane.