Mondiali di nuoto: grande Italia nella 4x100 stile libero maschile, è medaglia di bronzo

A Budapest

Il quartetto azzurro composto da Frigo, Miressi, Zazzeri e Ceccon finisce alle spalle solo di Stati Uniti e Australia

Prendono il via con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia i Mondiali di nuoto di Budapest. Nella prima giornata di gare a brillare è la staffetta 4x100 stile libero maschile composta da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon. Dopo l’argento olimpico di Tokyo, altro acuto del quartetto tricolore che finisce alle spalle solo di Stati Uniti e Australia. Per Ceccon arriva anche il record italiano nei 50 farfalla.

Vedi anche nuoto Federnuoto: squalifica di 9 mesi per il nuotatore russo Rylov perché pro Putin E’ subito grande Italia ai Mondiali di Nuoto a Budapest. Nella prima giornata di gare Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 stile libero maschile. Altro bellissimo risultato dopo l’argento alle Olimpiadi di Tokyo: Miressi parte bene ma poi paga la fatica nella vasca di ritorno, ci pensa allora uno scatenato Ceccon a far partire la rimonta e Zazzeri completa portando gli azzurri al secondo posto. Nell’ultima frazione Frigo tiene duro fino all’ultimo ma alla fine è l’Australia a finire alle spalle degli Stati Uniti, per il nostro quartetto è comunque un magico bronzo col tempo di 3’10’’95.

L’Italia sorride due volte con Thomas Ceccon, in stato di grazia e autore del record italiano nei 50 farfalla proprio poco prima di scendere in acqua per la staffetta: un doppio record, in realtà, perché il 21enne veneto prima firma il record in batteria in mattinata, poi ritocca il suo stesso tempo in semifinale con uno strepitoso 22’’79 conquistando così la finale. Quinto posto invece per Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero, con un pizzico di rammarico dopo che il 21enne pugliese era stato per lungo tempo in terza posizione durante la gara vinta dall’australiano Winnington. Domani seconda giornata di gare con le finali dei 100 rana maschili (grande attesa per Martinenghi, oggi col miglior tempo), 100 delfino femminili, 50 delfino maschili e 200 misti femminili.