Federnuoto: squalifica di 9 mesi per il nuotatore russo Rylov perché pro Putin

LA SANZIONE

Aveva partecipato all'evento allo stadio Luzhniki di Mosca. La Fina sospende il campione dei 100 e 200 dorso

Fuori dalle competizioni internazionali per 9 mesi. Questa la decisione presa dalla commissione disciplinare della Fina nei confronti di Evgeny Rylov, doppio campione olimpico a Tokyo nei 100 e 200 dorso. L'atleta ha sostenuto più volte, pubblicamente, le decisioni del Cremlino e l'invasione dell'Ucraina. Getty Images

Ufficialmente, si legge nella nota della Federnuoto internzionale, lo stop nei confronti di Rylov è stato deciso "in seguito alla sua partecipazione e ai comportamenti a un evento allo stadio Luzhniki di Mosca, il 18 marzo scorso". Si tratta di una squalifica per lo più simbolica per il due volte oro olimpico, perché già tutti gli atleti russi e bielorussi sono stati allontanati dalle competizioni internazionali di nuoto fino a fine 2022.