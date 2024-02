Mondiali di nuoto artistico, 5° posto per l'Italia nella routine tecnica della prova a squadre

© ansa

Le Olimpiadi sono più vicine per le ragazze del nuoto artistico che hanno concluso al quinto posto la routine tecnica della prova a squadre dei Mondiali in corso a Doha. Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno totalizzato 260.8183 punti migliorando di ben diciotto lunghezze il risultato fatto segnare in fase di qualificazione.