Mondiali di nuoto, Arianna Bridi centra la carta olimpica nella 10 chilometri in acque libere

NUOTO

La trentina ha concluso in ottava posizione la gara vinta dall'olandese Sharon van Rouwendaal.

© DBM Non si tratta di una medaglia, ma è certamente una grande soddisfazione per l'Italia quella che è arrivata dal nuoto in acque libere dove Arianna Bridi ha centrato il pass per le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. L'azzurra ha chiuso in ottava posizione la 10 chilometri femminile dei Mondiali in corso a Doha ampliando così il numero di pretendenti per il titolo a cinque cerchi che vedrà favorita l'olandese Sharon van Rouwendaal.

L'atleta orange ha impostato la prova in maniera molto particolare giocando al "gatto con il topo" con le avversarie dominando nella prima fase, ma lasciando sfogarle nei chilometri conclusivi che portavano verso il traguardo qatariota. Chi è cascato in questa "trappola" è stata l'australiana Moesha Johnson che ha attaccato nel corso dell'ultimo giro provando a forzare, ma al tempo sprecando energie preziose in vista della volata. Al suo fianco si è vista la spagnola Maria De Valdes che ha preso il comando all'ingresso nell'imbuto conclusivo, ma si è vista rimontare da Van Rouwendaal che l'ha bruciata al fotofinish precedendo anche la portoghese Angelica Andre, terza davanti a Johnson.

Gara più attendista invece per Arianna Bridi che, a cinque anni dall'ultima gara internazionale, è riuscita a lasciarsi alle spalle i problemi fisici e concludere in ottava posizione aggiudicandosi la possibilità di partecipare per la prima volta ai Giochi. Niente pass invece per Ginevra Taddeucci che non è andata oltre la ventiduesima posizione a 54"30 dalla vetta non rispettando le aspettative della vigilia.

NUOTO ARTISTICO: MINISINI E PEDOTTI COLGONO L'ACCESSO ALLA FINALE NEL MISTO TECNICO

Nonostante si tratti della prima volta in coppia a livello iridato, Giorgio Minisini e Susanna Pedotti non hanno deluso nel turno preliminare del doppio misto tecnico di nuoto artistico. Il tandem azzurro hanno "danzato" sulle note di "The Renaissance" andando oltre i timori legati all'esordio e ottenendo il secondo posto con 248.8633 punti (33.8000 per le difficoltà, 94.5000 per l’impressione artistica, 154.2633 per l’esecuzione). Gli unici in grado di superarli sono stati i cinesi Wentag Chen ed Haoyu Shi che hanno totalizzato 250.5150 punti, due in più degli azzurri e tredici rispetto agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna.

TUFFI: GIOVANNI TOCCI FA SOGNARE NELLE QUALIFICAZIONI DEL TRAMPOLINO DA METRO

Giovanni Tocci non centra soltanto la finale ai Mondiali di tuffi in corso a Doha, ma fa sognare l'Italia intera nel trampolino da un metro. Il 29enne cosentino ha conquistato il pass per la sfida con le medaglie con il secondo punteggio fermandosi alle spalle soltanto del messicano Osmar Olvera Ibarra. Il 29enne di Rende ha totalizzato 385.05 punti toccando per due volte quota 72 punti nel corso delle ultime rotazioni e fermandosi a 21,25 lunghezze dal centro-americano. Tocci sarà accompagnato anche da Lorenzo Marsaglia che, nonostante un inizio complicato, ha ottenuto l'undicesima posizione con 342.90 punti e ha superato così il taglio.