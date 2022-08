Europei nuoto: doppietta Italia nella 5 km con Paltrinieri e Acerenza

europei nuoto

Non ce n’è per le altre nazioni: l’Italia domina con l’oro al modenese e l’argento al lucano, solo terzo posto per la Francia

Un campionato Europeo di Nuoto da record per l’Italia vede il nostro medagliere rimpinguarsi sempre di più. Nel giro di pochissimi minuti arrivano infatti ben altre tre medaglie, tra campo maschile e femminile, nella 5km di Roma: più precisamente sul Lido di Ostia. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza guardano tutti gli altri avversari dall’alto in basso. Un Super Greg sempre più d’oro trascina il gruppo sostanzialmente fin dalla fine del primo giro fino ad arrivare a imboccare l’imbuto davanti al nuotatore lucano, splendido argento e sempre più in costante crescita in acque libere, e al francese Fontaine, il quale si prende l’ultimo gradino del podio a discapito del suo connazionale Olivier. Tra le donne, soltanto una leggerissima punta di amarezza per Giulia Gabbrielleschi, che non riesce ad arrivare con la bracciata giusta per la conquista dell’argento, toccando “solo” per terza. L’olandese van Rouwendaal piazza lo sprint vincente a 300 metri dalla fine; la spagnola De Valdes tocca la piastra per seconda.

PALTRINIERI: "AVEVO SUPER VOGLIA DI GAREGGIARE"

"È stata una bella gara, durante il terzo giro si è 'alzato' il mare ed è stato più difficile ma bello. Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamo supervoglia di gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo la medaglia d'oro nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma. "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quello che volevamo fare" ha invece commentato Domenico Acerenza, medaglia d'argento.