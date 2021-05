Europei di nuoto: Pilato stabilisce il record del mondo nella semifinale dei 50 rana

EUROPEI NUOTO

La 16enne azzurra ha nuotato in 29"30, dopo aver già nuotato in 29"50 nelle batterie: battuto il primato della King

Benedetta Pilato super agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Nella seconda semifinale dei 50 rana la 16enne azzurra ha nuotato in 29"30 stabilendo il record del mondo assoluto e migliorando il precedente di 29"50 ottenuto nelle batterie: battuto il vecchio primato della statunitense Lilly King (29"40). "Non me lo aspettavo, ancora non ho realizzato che ho fatto il record del mondo" la Pilato fine gara.

"Pensavo di andare meglio ma non così. Sono contentissima e non voglio piangere. Sono felicissima. Sentivo tanto il tifo degli altri, è stato bello. Non pensavo di firmare un crono così basso" le parole alla Rai.

La Pilato diventa così la seconda italiana a detenere un record del mondo assieme a Federica Pellegrini (1'52"98 nei 200 stile libero, primato stabilito nel 2009). La 16enne azzurra, che domenica in finale se la vedrà con Efimova, Vasey, Hulkko, Castiglioni, Hansson, Kivirinta e Belonogoff, prima di questi Europei aveva nuotato in 29"61 lo scorso dicembre agli Assoluti invernali di Riccione.