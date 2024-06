Europei di nuoto artistico, Giorgio Minisini coglie il bronzo nel solo tecnico

NUOTO ARTISTICO

Il 28enne romano si è dovuto arrendere allo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu che si è imposto davanti al britannico Ranjuo Tomblin

© Getty Images Niente bis per Giorgio Minisini nel solo tecnico agli Europei di nuoto artistico in corso a Belgrado. Il 28enne romano si è dovuto accontentare del bronzo nella gara vinta dallo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu, a segno con un totale di 225.8466 punti. Il portacolori delle Fiamme Oro non è riuscito a brillare nel corso della competizione continentale patendo due base mark negli ibridi abbassando di fatto il punteggio complessivo.

Sbavature che hanno pesato parecchio sulla prestazione dell'azzurro che non è andato oltre quota 185.9800 punti con 92.1800 negli elementi fermandosi alle spalle anche del britannico Ranjuo Tomblin, argento con 204.4466.

In campo femminile decima piazza per Valentina Bisi che, all'esordio in campo internazionale, ha dimostrato tutto il proprio valore migliorando di due posizioni quanto fatto vedere nelle qualifiche del solo tecnico femminile. La 17enne riminese ha patito un base mark nel primo ibrido ottenendo un punteggio di 197.0383 nella gara vinta dall'austriaca Vasiliki Alexandri (260.5697) davanti alla tedesca Klara Bleyer (242.9617) e all'olandese Marloes Liselotte Steenbeek.